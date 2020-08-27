В больницах находятся более 80 тыс пациентов с COVID-19 – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время общероссийской акции "Мы вместе" заявил, что сейчас в больницах находятся более 80 тысяч пациентов с COVID-19, сообщает ТАСС.

"У нас сегодня более 80 тысяч человек находятся в больницах. По-прежнему нужна помощь. Довести борьбу с коронавирусом необходимо до логического завершения", – отметил он.

Министр также добавил, что пандемия коронавируса еще не закончилась. А благодаря созданию вакцины Россия получила достойное оружие против COVID-19.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

За последние сутки в России подтвердили 4 711 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 114 случаев не имели клинических проявлений болезни.