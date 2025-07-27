До 29 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве 27 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье 27 июля, составит 27–29 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность. В Подмосковье воздух прогреется до 24–29 градусов, местами возможны кратковременные осадки.

На территории региона будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что на следующей неделе сохранится теплая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что пик ливней в Подмосковье был пройден. Следующие летние дожди будут уже меньшей интенсивности.