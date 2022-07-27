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Синоптик рассказала, на сколько непогода задержится в Москве

"Активная грозовая деятельность": на сколько непогода задержится в Москве
обществопогодаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что погода в столице постепенно начнет налаживаться с конца этой недели.

Ранее москвичей предупредили, что в среду, 27 июля, в городе с полудня и до конца суток прогнозируются ливень с грозой и градом, а также шквалистый ветер. Непогода будет наблюдаться в столице и в четверг. В этот день в Москве ожидается полноценный грозовой шторм, сопровождающийся порывами ветра до 20 метров в секунду.

Активная грозовая деятельность в столице будет наблюдаться в четверг. В пятницу дожди станут менее интенсивными. Днем в городе прогнозируется 22...24 градуса, по области будет 23…28 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду. Температура в Москве в ночные часы составит 15...17 градусов, по области поднимется до 13...18 градусов.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

"На выходных мы будем находиться в относительно прохладном воздухе, потому что ночная температура в городе составит где-то 13…15 градусов, по области ожидается 10...15. Дневная температура поднимется до 22...24 градусов в Москве и 20…25 – по области. Не исключены небольшие кратковременные дожди", – отмечает Позднякова.

В начале августа воздух вновь начнет постепенно прогреваться. Специалист прогнозирует, что на следующей неделе преобладающей будет температура 23…28 градусов, в отдельные дни возможны локальные дожди.

При этом аномальная жара, которая наблюдается сейчас в Европе, скорее всего, не придет в столицу. "Жара сейчас – это часть Балкан, Греция, Сербия и так далее. Этой жары мы не ждем", – заключила синоптик.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин предположил, что в столице в будущем температура может подниматься до 40 градусов в летние периоды. Эксперт указал, что на фоне антропогенного воздействия происходит изменение климата.

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