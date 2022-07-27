Синоптик рассказала, на сколько непогода задержится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что погода в столице постепенно начнет налаживаться с конца этой недели.
Ранее москвичей предупредили, что в среду, 27 июля, в городе с полудня и до конца суток прогнозируются ливень с грозой и градом, а также шквалистый ветер. Непогода будет наблюдаться в столице и в четверг. В этот день в Москве ожидается полноценный грозовой шторм, сопровождающийся порывами ветра до 20 метров в секунду.
"На выходных мы будем находиться в относительно прохладном воздухе, потому что ночная температура в городе составит где-то 13…15 градусов, по области ожидается 10...15. Дневная температура поднимется до 22...24 градусов в Москве и 20…25 – по области. Не исключены небольшие кратковременные дожди", – отмечает Позднякова.
В начале августа воздух вновь начнет постепенно прогреваться. Специалист прогнозирует, что на следующей неделе преобладающей будет температура 23…28 градусов, в отдельные дни возможны локальные дожди.
При этом аномальная жара, которая наблюдается сейчас в Европе, скорее всего, не придет в столицу. "Жара сейчас – это часть Балкан, Греция, Сербия и так далее. Этой жары мы не ждем", – заключила синоптик.
Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин предположил, что в столице в будущем температура может подниматься до 40 градусов в летние периоды. Эксперт указал, что на фоне антропогенного воздействия происходит изменение климата.
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