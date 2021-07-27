Вильфанд не прогнозирует опасных погодных явлений в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Никаких опасных погодных явлений в Москве в ближайшие дни не прогнозируется, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об идущем на столицу мощном циклоне из Европы.
По его словам, в среду в первой половине дня будет комфортная погода. Воздух прогреется до 26–28 градусов. Ближе к вечеру станет облачно, пойдет дождь, сначала слабый, а затем умеренный.
"Пока опасных усилений ветра не прогнозируется, хотя условия для грозы существуют, поэтому прогнозируется гроза в ночь на четверг. Осадки пройдут с конца дня среды до середины дня четверга, но ничего устрашающего, угрожающего я не вижу", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".
До конца июля в столичном регионе ожидается комфортная летняя погода. Температурный фон прогнозируется на уровне 25–30 градусов в Московской области, 26–28 – в Москве.
В середине июля циклон принес в Европу сильные дожди, которые привели к наводнениям в Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Австрии и Швейцарии.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в среду вечером в Москву придет затопивший Европу циклон, но ничего особо угрожающего не ожидается. По словам специалиста, в некоторых местах пройдет дождь и усилится ветер.
Позднякова отметила, что столица в последующие дни будет находиться в более прохладной зоне. Температура будет чуть выше нормы, но жары не будет. Также ожидаются локальные кратковременные дожди.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду. По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни. Кроме того, заметно усилится ветер и может начаться гроза.
"Утро": до 29 градусов тепла ожидается в Москве
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