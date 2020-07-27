В России выявили 5 635 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 5 635 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было в 24,9% случаев.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 694 случая, на Свердловскую область – 252, на Нижегородскую область и Ханты-Мансийский АО – по 188, на Санкт-Петербург – 172, на Иркутскую область – 165, на Мурманскую область – 158, на Московскую область – 139, на Ростовскую область – 135.

В Алтайском крае зарегистрировали 134 новых пациента, в Челябинской области – 128, Ямало-Ненецком АО – 123, в Хабаровском крае – 118, в Омской области – 114, в Оренбургской области – 111, в Приморском крае – 109, в Новосибирской области – 104, в Ульяновской области – 102, в Краснодарском крае – 96, в Саратовской и Тюменской областях – по 95.

На Ставропольский край пришлось 92 случая, на Воронежскую и Волгоградскую область – по 89, на Пермский край и Архангельскую область – по 69, на Кемеровскую область – 67, на Кировскую и Сахалинскую области – по 59, на Томскую область – 54, на Республики Коми и Саха (Якутия) – по 44, Ярославскую область – 42, на Ленинградскую область и Дагестан – по 41.

В Белгородской области зарегистрировали 39 случаев, в Чувашии и Пензенской области – по 38, в Тамбовской и Самарской областях – по 37, в Псковской области, Адыгее, Башкирии, Курганской области – по 36, в Тульской области и Татарстане – по 33, в Астраханской области, Мордовии, Бурятии, Тыве и Амурской области – по 32, в Орловской области и Камчатском крае – по 30, в Курской области – 29, во Владимирской области и Рязанской области – по 28.

В Ивановской, Тверской областях, Ингушетии и Крыму зарегистрировали по 27 новых пациентов, в Вологодской области – 26, Удмуртии и Алтае – по 25, в Брянской области – 24, Республике Марий Эл – 22, Калужской области – 21, Хакасии и Магаданской области – по 20, в Карелии и Карачаево-Черкесии – по 19, в Костромской, Смоленской областях и Северной Осетии – по 18, в Новгородской области и Кабардино-Балкарии – по 16, в Калининградской области и Калмыкии – по 15, в Забайкальском крае – 12, в Липецкой области – 11, в Чечне, Еврейской АО – 3, в Чукотской АО и Севастополе – 1.

Всего в России зарегистрировано 818 120 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе, в Московской области, Липецкой области, Москве, Калужской области, Кабардино-Балкарии, Брянской области, Смоленской области, Забайкальском крае и Севастополе.

За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев. За весь период в стране умерли 13 354 человека. За прошедшие сутки выздоровели 3 079 человек, за весь период – 603 329.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

