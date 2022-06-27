В Москве госпитализировали 114 человек с коронавирусом за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в Москве госпитализировали 114 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В городе выздоровели еще 153 пациента. Всего болезнь перебороли свыше 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа выявлено еще 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В столице скончались 13 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее биолог Анча Баранова предрекла РФ рост тяжести госпитализаций из-за новых штаммов "Омикрона". По словам эксперта, новые мутации этого штамма могут быть распространены уже через месяц.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, рассказал, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям.

