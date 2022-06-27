В России госпитализировали 617 человек с коронавирусом

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В России за сутки госпитализировали 617 человек с коронавирусом. Этот показатель на 1,8% ниже, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса выздоровели 2 355 пациентов. Всего в России переболели 17 847 868 человек.

За последние сутки выявлены 2 683 случая коронавируса. 51 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончался.

Ранее биолог Анча Баранова предрекла РФ рост тяжести госпитализаций из-за новых штаммов "Омикрона". По словам эксперта, новые мутации этого штамма могут быть распространены уже через месяц.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, рассказал, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям.

