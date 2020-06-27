Доступ к сервису наблюдателя электронного голосования восстановлен

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Доступ к сервису наблюдателя электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ восстановлен, передает ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты проводят замену всех токенов безопасности. Костырко заявил, что ни одни голос участника электронного голосования не пропал.

"Доступ к ноде наблюдателя восстановлен. Специалисты информационной безопасности проводят замену всех токенов безопасности во всех подсистемах. Все голоса участников дистанционного голосования доставлены и учтены", – отметил Костырко.

Ранее была предотвращена атака на систему электронного голосования. Инцидент произошел в 21:12. В связи с этим был введен режим повышенной безопасности.

Согласно данным от 20:14, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 75%. Всего было принято 879 654 бюллетеней.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.