Политолог оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано хорошо, процесс идет в штатном режиме. Об этом Агентству "Москва" рассказал Председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Он отметил отсутствие жалоб как со стороны участников, так и со стороны наблюдателей. Он выразил надежду, что данная тенденция в организации голосования продолжится до конца.

"Пока все идет в общем достаточно ровно, предсказуемо. Будем надеяться, что именно так это будет продолжаться, поскольку все-таки главный день – 1 июля", – отметил Костин.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.