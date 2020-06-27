Ефремов выступил с политическим заявлением

15:25
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Актер Михаил Ефремов обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева, пишет газета "Московский комсомолец".
Пашаев сообщил, что навестил Ефремова 26 июня, и артист передал ему обращение, в котором речь идет о его политических взглядах.
По словам адвоката, к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова "политическим".
"Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", – сказал юрист.
Он подчеркнул, что в деле должен разбираться суд.
"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина", – процитировал Пашаев Ефремова.
Актер также отметил вклад главы государства в развитие культуры и выразил удивление, почему он должен испытывать негативное отношение к тому, кто "кормит" людей искусства.
Также Ефремов прокомментировал выступления в проекте "Гражданин поэт".
"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", – процитировал Ефремова адвокат.
По словам Пашаева, актер получал оплату за чтение стихов и не думал о том, что это "чей-то инструмент".
Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.
При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым. Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца.
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