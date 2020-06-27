Ефремов выступил с политическим заявлением

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Актер Михаил Ефремов обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева, пишет газета "Московский комсомолец".

Пашаев сообщил, что навестил Ефремова 26 июня, и артист передал ему обращение, в котором речь идет о его политических взглядах.

По словам адвоката, к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова "политическим".

"Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", – сказал юрист.

Он подчеркнул, что в деле должен разбираться суд.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина", – процитировал Пашаев Ефремова.

Актер также отметил вклад главы государства в развитие культуры и выразил удивление, почему он должен испытывать негативное отношение к тому, кто "кормит" людей искусства.

Также Ефремов прокомментировал выступления в проекте "Гражданин поэт".

"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", – процитировал Ефремова адвокат.

По словам Пашаева, актер получал оплату за чтение стихов и не думал о том, что это "чей-то инструмент".

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым. Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца.