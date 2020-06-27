В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице зафиксировали самый низкий показатель новых случаев COVID-19 с 8 апреля, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"43,6% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России зарегистировали 6 852 новых случая COVID-19. На Москву приходится 750 выявленных случаев, на Московскую область – 366, Ханты-Мансийский АО – 280, Иркутскую область – 237, Санкт-Петербург – 224.

25 июня Сергей Собянин сообщил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице снизилось на 37% за неделю. Также глава города добавил, что за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких.

26 июня Владимир Путин заявил о том, что эпидемия коронавируса в России отступает. По его словам, волонтеры на совесть выполнили свою работу, за что он выразил им слова благодарности.