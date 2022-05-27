Москвичей предупредили о сильном дожде до утра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на пятницу, 27 мая, в Москве прогнозируется сильный дождь, предупредила пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 часов с сохранением до 07:00 <...> по Москве местами ожидается сильный дождь", – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди транспортных средств, а также избегать внезапных маневров на дороге и не парковать машины вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточный режим работы перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Также в столице приняты соответствующие меры по защите от ветра жилых и нежилых объектов, в том числе строящихся, а также объектов транспорта и торговли. К устранению вероятных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".

О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

По данным синоптиков, пришедшие в столичный регион дожди могут обновить суточный рекорд по количеству осадков для 27 мая. Он был установлен в 1924 году и составляет 21,5 миллиметра.

