Депутаты МГД приняли закон о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 20 метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Депутаты Мосгордумы приняли закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.

Комментируя инициативу, столичный парламентарий, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева отметила, что необходимо развивать культ здорового образа жизни. Она подчеркнула, что наличие подобных мини-баров в жилых домах подталкивает людей к распитию алкоголя.

"Нормой для наших московских домов, многоквартирных домов должны стать не "наливайки", а спортивные площадки", – заявила Киселева.

В свою очередь, председатель комиссии Кирилл Щитов сообщил, что этот закон принят, чтобы столичные предприниматели имели понимание минимальной площади подобных заведений, чтобы не оставлять бизнес в подвешенном состоянии.

"Приняв наш городской закон, мы гарантируем московским предпринимателям, что для них минимальная площадь будет 20 метров. И это будет закреплено и в федеральном законе, и в московском", – отметил Щитов.

5 мая в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому запрещается продажа алкоголя в заведениях площадью менее чем в 20 квадратных метров. Документом предусматривается, что регионы могут корректировать данную меру вплоть до полного запрета розничной продажи алкоголя в жилых домах.

Ранее Совет Федерации предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский заявил, что в условиях пандемии коронавируса тема здоровья граждан приобретает особую актуальность.

В свою очередь, Роспотребнадзор выпустил рекомендации, согласно которым употребление алкоголя в условиях угрозы распространения COVID-19 необходимо свести к минимуму. Специалисты ведомства подчеркнули, что алкоголь связан с развитием широкого спектра инфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья.