Инфекционист рассказал, можно ли заразиться COVID-19 от домашних животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил Москве 24 о невозможности заразиться COVID-19 от домашних животных. По его мнению, у каждой разновидности вируса должен быть свой носитель.

"Кошки и собаки являются носителями различных видов коронавируса. Они иногда благополучно, иногда нет, но болеют. Это не значит, что они являются источниками инфицирования для человека", – отметил Безносенко.

Врач пояснил, что каждый отдельный вид вируса заразен только для определенного вида живых существ.

"Большинство возбудителей представляют опасность для животных, но не представляют опасность для человека. Равно как инфекционные болезни, присущие человеку, не передаются животным", – заявил инфекционист.

Ранее Всемирная организация по охране здоровья животных объявила о помещении на самоизоляцию пятилетней кошки из России. Анализы показали у питомца наличие возбудителя коронавируса. На фоне данного события лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от домашних животных, поскольку они могут быть переносчиками вируса.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирусная инфекция не может передаваться человеку от животных, в частности кошек. Однако в службе отметили, что животные могут заразиться только от инфицированных хозяев.

