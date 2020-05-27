Полиция опровергла информацию о стрельбе на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские опровергли сообщения о стрельбе на юго-востоке Москвы.

Ранее в ведомстве начали проверку по факту сообщений о выстрелах в районе Марьино. По данным источника в экстренных службах города, стрельба из огнестрельного оружия случилась у дома 17 по улице Подольская.

Как пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, сообщение о выстрелах в районе Марьино не подтвердилось.

"Было сообщение о стрельбе, оно не подтвердилось", – отметили в МВД.

Ранее неизвестные устроили перестрелку на юге Москвы. В городе был введен план "Перехват".

В результате стрельбы оказались ранены два человека. Оба пострадавших были госпитализированы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали девять человек. Сейчас устанавливается причастность к стрельбе каждого из них.