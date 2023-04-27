Жителей Москвы предупредили о грозе 27 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 27 апреля, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Местами прогнозируется гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса, по области – от 17 до 22 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что неустойчивая погода с осадками сохранится в столице до субботы, 29 апреля.

В среду, 26 апреля, в Москве выпало 9 миллиметров осадков, что составляет около 24% месячной нормы. Причиной этому является циклоническая активность.