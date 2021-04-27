Врач предупредил об опасности частого купания детей

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Австралийский врач общей практики Сэм Хэй заявил, что детям противопоказано чрезмерно частое купание. Об этом рассказывается в материале издания The Mirror.

Специалист предупредил о существующем риске появления сыпи, инфекции и обострения ряда кожных заболеваний, в том числе экземы. Последняя проблема может быть связана с пересушиванием кожи, уточнил врач.

По словам Хэя, не следует купать ребенка каждый день, достаточно проводить эту процедуру раз в 2–3 дня. Периодичность необходимо определять с опорой на климат места проживания, чистоплотность ребенка и степень его активности.

Вместе с тем слишком длительный отказ от купания сопоставимо вреден. Грязь может усиливать кожное раздражение и провоцировать развитие бактерий, а также вызывать некоторые кожные инфекции, подчеркнул специалист.

Депутат Госдумы Ирина Белых ранее заявила, что взрослые обязаны обеспечивать безопасность детей. Об этом она поговорила с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.