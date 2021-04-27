Депутат Госдумы Ирина Белых: безопасность детей – задача взрослых

Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Депутат Государственной думы Ирина Белых провела встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Основным вопросом стало всестороннее обсуждение различных аспектов детской безопасности.

Ирина Белых, которая курирует программу "Безопасное детство", рассказала Анне Кузнецовой о мероприятиях, проводимых в рамках проекта, а также о вовлеченности детей, учителей и родителей в реализацию данных инициатив. По ее словам, необходимо обратить внимание на поддержку детского позитивного контента и подготовить перечень соответствующих мероприятий.

Уточняется, что любой ребенок нуждается в герое, и зачастую сегодняшний его герой является тем, кто ломает стереотипы, он деструктивен. Именно поэтому необходима оценка по достоинству, а также популяризация тех, кто может не рушить, а создавать и творить.

"Мой район в годы войны", ставший общегородской олимпиадой на 40 тысяч участников, Книга "Память блокады", фестиваль "Читать. Знать. Помнить" – эти проекты являются площадками для создания позитивного контента. Их участники выступают герои, напитывающиеся правильными ценностями.

"Данные проекты дают ребенку право выбора", – рассказала Белых.

Для реализации задуманного необходим комплексный подход, резюмировали участники мероприятия.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ирина Белых подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов для участия на выборах в Госдуму восьмого созыва в сентябре этого года.