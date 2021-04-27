Депутат Госдумы Ирина Белых: безопасность детей – задача взрослых

Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка
Депутат Государственной думы Ирина Белых провела встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Основным вопросом стало всестороннее обсуждение различных аспектов детской безопасности.
Ирина Белых, которая курирует программу "Безопасное детство", рассказала Анне Кузнецовой о мероприятиях, проводимых в рамках проекта, а также о вовлеченности детей, учителей и родителей в реализацию данных инициатив. По ее словам, необходимо обратить внимание на поддержку детского позитивного контента и подготовить перечень соответствующих мероприятий.
Уточняется, что любой ребенок нуждается в герое, и зачастую сегодняшний его герой является тем, кто ломает стереотипы, он деструктивен. Именно поэтому необходима оценка по достоинству, а также популяризация тех, кто может не рушить, а создавать и творить.
"Мой район в годы войны", ставший общегородской олимпиадой на 40 тысяч участников, Книга "Память блокады", фестиваль "Читать. Знать. Помнить" – эти проекты являются площадками для создания позитивного контента. Их участники выступают герои, напитывающиеся правильными ценностями.
"Данные проекты дают ребенку право выбора", – рассказала Белых.
Для реализации задуманного необходим комплексный подход, резюмировали участники мероприятия.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ирина Белых подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов для участия на выборах в Госдуму восьмого созыва в сентябре этого года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: