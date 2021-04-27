В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России фиксируется постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако в ряде регионов ситуация остается опасной, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович.

"В России мы находимся на плато или на мягком снижении, но не везде", – заявила она в эфире канала "Россия 24".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться. По ее словам, в стране наблюдается соответствующая тенденция.

При этом, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, пять регионов России близки к победе над коронавирусом. Он добавил, что сейчас помощь медиков в России получают свыше 310 тысяч пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция или есть подозрение на COVID-19, при этом 110 тысяч находятся в стационаре.