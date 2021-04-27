Апрель в Москве может побить рекорд по количеству осадков в XXI веке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Апрель в Москве может стать рекордным по количеству осадков в XXI веке. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что последний раз рекордным был апрель 1986 года, когда выпало 98 миллиметров осадков. Если же обратиться к истории метеонаблюдений, то самым дождливым оказался апрель 1903-го, когда выпало 107 миллиметров осадков, отметил метеоролог.

Леус уточнил, что для второго месяца весны норма – 37 миллиметров, однако уже сейчас она перевыполнена в два раза.

"Такое происходит не часто. 77 миллиметров было в 2017 году, 74 миллиметра было в 1983 году, 98 миллиметров было в 1986 году", – сказал синоптик.

Он добавил, что, так как до конца месяца осадки еще ожидаются, а 30 апреля и вовсе будет аномально дождливо, можно рассчитывать на рекорд XXI века. При этом он вряд ли будет абсолютным, отметил синоптик.

Во вторник в Московском регионе с самого утра шел снег, в некоторых районах области высота покрова достигла нескольких сантиметров. В столичной ГИБДД водителей призвали отказаться от поездок, а если это сделать невозможно, быть предельно аккуратными.

Ранее синоптики предупреждали, что холодная погода и аномальные осадки сохранятся в регионе и в первые дни мая. Тем, кто планирует отдых на природе, стоит выбрать дни ближе к 9 мая, но все же не забывать про зонты и теплые вещи.

