В Москве и области продолжат совершать богослужения без прихожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Богослужения в храмах столицы и области будут организованы без прихожан с 29 апреля. Ограничения вводят до особого распоряжения, передает ТАСС заявление председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

Он подтвердил, что режим "закрытых храмов" будет продлен и с конца этого месяца.

Также глава Русской православной церкви патриарх Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, сделанных в условиях пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что Русская православная церковь продлила запрет на посещение храмов и монастырей Москвы и Подмосковья до 28 апреля. Ограничения введены в целях профилактики и нераспространения коронавируса.

Так, на фоне принятых против распространения COVID-19 мер без прихожан прошло пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

В России зарегисровано 87 147 инфицированных коронавирусом, вылечились 7 346, скончались 794 человека.