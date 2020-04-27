В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, как складывается ситуация с коронавирусной инфекцией в регионах России. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в субъектах страны могут фиксироваться существенные различия в заболеваемости COVID-19.

"Безусловно, в такой большой стране могут быть существенные различия в заболеваемости между регионами, обусловленные в том числе объективными причинами. В любом случае пока нет веских причин для успокоения", – приводит РИА Новости ее слова.

Вуйнович также отметила важность принимаемых мер по борьбе с инфекцией. Она заявила, что такие решения должны быть продиктованы и эпидемиологической обстановкой, и возможностями регионов.

Ранее была названа дата окончания пандемии коронавируса в России. По мнению исследователей из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD), эпидемия в РФ закончится в июле текущего года.

Согласно последним данным, за сутки в России выявили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.