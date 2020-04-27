Все нарушения режима повышенной готовности устраняются после составления протокола

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В 100% случаев нарушений режима повышенной готовности в столице, объявленного Сергеем Собяниным, устраняются после составления протокола, сообщает Агентство "Москва".
Как заявил заммэра столицы по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, нарушать режим повышенной готовности экономически невыгодно.
"Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений", – подчеркнул он.
Ранее Ефимов сообщил, что за две недели в столице проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Всего выявили 862 нарушения, из которых 599 нарушений социальной дистанции и 263 случая незаконной предпринимательской деятельности.
С 13 апреля, помимо проверок, Госинспекция по недвижимости приступила к проведению контрольных мероприятий на предмет соблюдения столичными предприятиями режима повышенной готовности. Специалисты обзвонили более 68 тысяч организаций, чья деятельность на время самоизоляции должна быть прекращена. Только 480 из них продолжали вести запись клиентов по телефону, а после того, как им сделали предупреждение, устранили нарушения.
Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому во время эпидемии коронавируса могут работать только жизнеобеспечивающие предприятия и предприятия непрерывного цикла.
4 апреля мэр столицы обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.
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