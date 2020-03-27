Работники СК помогут ветеранам в условиях коронавируса

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В Следственном комитете РФ сообщили, что его сотрудники будут оказывать необходимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Особые меры вводятся из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции, уточнили представители ведомства на официальном сайте.
"В каждом регионе сотрудниками Следственного комитета организуется удаленная связь с ветеранами для содействия в доставке необходимых для них медикаментов, продуктов питания и оказания другой помощи", – пояснили в пресс-службе СК РФ. Планируется, что ветеранам предоставят поддержку как бытового, так и юридического характера.
В СК обратили внимание, что ситуация вокруг COVID-19 требует необходимых ограничений, которые принимаются на различных уровнях. В работе помогут также волонтерские подразделения из числа студентов СК России.
Все усилия направят на то, чтобы соблюдались условия обеспечения безопасности и предупреждения угрозы для здоровья людей почтенного возраста.
По информации ВОЗ, в мире зараженных коронавирусом насчитывается свыше 460 тысяч человек, более 21 тысячи скончалось.
Жизнь Москвы в условиях коронавируса
В России количество инфицированных достигло 1036 человек. За сутки в Москве зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент продолжается разработка вакцины.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей.
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