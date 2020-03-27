Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Минздрав РФ подготовил четвертую редакцию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как уточняется, был обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике коронавируса, рекомендаций по лечению в зависимости от тяжести заболевания, а также расширены схемы применения лекарств.

Также появились новые разделы, посвященные антибиотикам, которые применяют при лечении осложнений коронавируса у беременных.

"Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19 у медицинских работников и рационального использования средств индивидуальной защиты в медицинских организациях", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что рекомендации направлены во все субъекты страны.

Ранее Минздрав ускорил регистрацию медизделий для диагностики коронавируса. Отмечается, что при условии соблюдения правил подачи документов для регистрации медизделий их регистрация будет проводиться в кратчайшие сроки.

В министерстве подчеркнули, что технические и клинические испытания могут быть проведены Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники Росздравнадзора, а также аккредитованными лабораториями.

19 марта правительство РФ утвердило перечень медизделий, в отношении которых устанавливается особый порядок государственной регистрации на территории страны. Список включает 36 наименований. Это изолирующие и хирургические костюмы, изолирующие и операционные халаты, маски, бахилы, респираторы и другие.

26 марта правительство России предложили наделить правом в случае ЧС или при возникновении угрозы заболевания ввести ограничения на 90 дней на продажу медицинских изделий. По мнению авторов документа, принятие законопроекта защитит граждан от распространения коронавируса на территории России, поддержит интересы субъектов предпринимательской и другой экономической деятельности.