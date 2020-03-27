В СК не подтвердили информацию о прекращении работы из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет опроверг слухи, согласно которым работу ведомства планируют прекратить. Недавно в мессенджерах утверждалось, что работу намерены остановить из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Проводятся необходимые процессуальные действия, в частности, допросы по уголовным делам, находящимся в производстве следователей центрального аппарата СК России", – пояснила Петренко. По ее словам, в СК временно не работают с лицами, которые оказались на карантине.

Уточняется, что пропуска на вход в здания Следственного комитета оформляются в обычном порядке.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1036 человек. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны. В Москве выявили 157 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось.