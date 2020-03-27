Мишустин заявил, что людей в санаториях обеспечат питанием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что люди, находящиеся в санаториях, будут обеспечены питанием. Кроме того, будет организована самоизоляция пациентов в связи с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Мишустин рассказал о мерах, предпринимаемых для борьбы с COVID-19, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, с 28 марта по 1 июня на время прекращена работа гостиниц, санаториев, пансионатов, а также детских оздоровительных лагерей.

"В эти дни вообще не будет бронирования мест и приема новых посетителей", – добавил Мишутин. Он напомнил, что выполняются все меры, нужные для защиты россиян.

Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заражено свыше 460 тысяч человек, более 20 тысяч скончалось.

Уточняется, что общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1036 человек. Новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны.