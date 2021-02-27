Еще 2 008 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 2 008 пациентов в столице вылечились от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве



"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 895 879", – говорится в сообщении.

В Оперштабе отметили, что в столице выявлено 1 825 новых случаев коронавирусной инфекцией, за сутки госпитализированы 787 человек.

"В столице скончался 41 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

В России за последние сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 332 (11,6%) человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией значительно лучше, чем большинство зарубежных стран. Также она назвала "невероятным результатом" создание в России сразу трех вакцин от COVID-19.

