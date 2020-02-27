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Общество

27 февраля, 20:26

Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

общество погода транспорт авто город

Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

Водителям напомнили об осторожности и соблюдении дистанции на дорогах из-за тумана в Москве. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"До завтра, до 10 утра, в Москве и области снова густой туман – видимость от 100 до 500 метров. Будьте осторожны, держите дистанцию, включайте противотуманки [противотуманное освещение]", – заявили в организации.

Ранее в Москве объявляли экстренное предупреждение из-за сильного тумана, а также предостерегали водителей о мокром снеге и гололедице.

По прогнозам синоптиков, в выходные продолжится выпадение осадков и предполагаются сильные порывы ветра. При этом в городе будет достаточно тепло. А уже в понедельник столбик термометра сможет достичь отметки плюс 7 градусов.

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