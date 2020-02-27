Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за тумана

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана. В связи с этим в Центре организации дорожного движения сообщили о сокращении видимости на дорогах.

"До 10 утра действует экстренное предупреждение: ожидается туман с видимостью 300-500 метров", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter-аккаунте.

Из-за этого столичных водителей призвали к внимательности на дорогах. В частности, автолюбителям рекомендовали соблюдать дистанцию во время движения.

Синоптики Гидрометцентра сообщали, что в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, снега и возможности гололедицы. Период действия предупреждения – с утра четверга до вечера пятницы.

Также москвичей предупреждали о сильном снегопаде 27 и 28 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что уходящая зима станет самой теплой в городе за всю историю метеонаблюдений. По его словам, сейчас рекорд принадлежит 1961 году, когда температура зимой в среднем составила 2,8 градуса мороза.