Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:11

Главная / Новости /

Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

Водителям напомнили правила хорошего поведения на дорогах
город транспорт дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных водителей призвали к аккуратному вождению из-за плохой погоды, сообщает ЦОДД в Twitter. В организации отметили, что в городе идет дождь со снегом, местами будет образовываться гололедица.

"Правила хорошего поведения на дороге в такую погоду: держать дистанцию; аккуратно ехать; соблюдать скорость. В вечерний час пик, если на дорогах станет не очень, лучше пользоваться Московским метрополитеном и Московскими центральными диаметрами", – говорится в сообщении.

В настоящий момент в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и возможного обледенения. Действие предупреждения продлится до 21:00 28 февраля. Кроме того, синоптики в эти также прогнозируют дожди.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков поделился прогнозом погоды в первый день весны. Он заявил, что будет тепло и солнечно. Днем 1 марта столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов, ночью же ожидается 8 градусов мороза.

Цыганков добавил, что тенденция потепления в столичном регионе сохранится. 8 марта температура воздуха будет превышать норму.

После аномальной зимы россиянам пообещали умеренное лето. По заявлениям специалистов, показатели будут средними или чуть ниже средних.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика