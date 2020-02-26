Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных водителей призвали к аккуратному вождению из-за плохой погоды, сообщает ЦОДД в Twitter. В организации отметили, что в городе идет дождь со снегом, местами будет образовываться гололедица.

"Правила хорошего поведения на дороге в такую погоду: держать дистанцию; аккуратно ехать; соблюдать скорость. В вечерний час пик, если на дорогах станет не очень, лучше пользоваться Московским метрополитеном и Московскими центральными диаметрами", – говорится в сообщении.

В настоящий момент в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и возможного обледенения. Действие предупреждения продлится до 21:00 28 февраля. Кроме того, синоптики в эти также прогнозируют дожди.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков поделился прогнозом погоды в первый день весны. Он заявил, что будет тепло и солнечно. Днем 1 марта столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов, ночью же ожидается 8 градусов мороза.

Цыганков добавил, что тенденция потепления в столичном регионе сохранится. 8 марта температура воздуха будет превышать норму.

После аномальной зимы россиянам пообещали умеренное лето. По заявлениям специалистов, показатели будут средними или чуть ниже средних.