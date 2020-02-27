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Москва 24

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Общество

07:06

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

общество город погода

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве в четверг, 27 февраля, ожидается облачная погода с осадками. Воздух в столице прогреется до 4 градусов выше нуля, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что в регионе пройдет мокрый снег, а также образуется гололедица. В ночные часы столбики термометров зафиксируются на отметке ноль градусов.

По области температурный фон установится в рамках от 0 до плюс 5 градусов, ночью он может варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов.

В столице будет дуть восточный и юго-восточный ветер порывами 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, снега и обледенения.

Кроме того, было сделано экстренное предупреждение из-за густого тумана.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, уходящая зима станет самой теплой в городе за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд принадлежал 1961 году, когда температура зимой в среднем составила 2,8 градуса мороза.

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