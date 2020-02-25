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Общество

12:22

Мокрый снег и низкое давление ожидаются в Москве на этой неделе

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предстоящая рабочая неделя в Москве будет теплой, ожидаются дожди, мокрый снег и низкое атмосферное давление, сообщает центр погоды "Фобос".

Во вторник, 25 февраля, сохранится переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +2... +4 градусов.

Ближайшей ночью регион останется под влиянием антициклона. Днем небо затянут облака, пойдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь.

Ветер юго-западного направления усилится до 5–10 метров в секунду. В ближайшие дни будет падать атмосферное давление, к вечеру среды барометры покажут 730 миллиметров ртутного столба.

В четверг столица окажется в теплом секторе атмосферного циклона. Будет облачно, ночью прогнозируется небольшой снег, днем – осадки в виде мокрого снега и дождя.

В ночные часы – около нуля, днем – +2... +4. Давление будет по-прежнему низкое. Влияние циклона на столичный регион начнет ослабевать в конце рабочей недели.

В пятницу осадки будут небольшими и кратковременными. На небе начнут появляться прояснения. Ночью – 0... +2, днем – +1... +3.

В Московском зоопарке сурки проснулись раньше положенного срока из-за ранней весны. Обычно зверьки выходят из спячки в первую неделю марта.

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