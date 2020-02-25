Аллергия на пыльцу начнется в марте: как защитить организм от весенней угрозы

В этом году москвичей может ожидать ранний сезон аллергии. Из-за аномально теплой погоды цветение ольхи и березы может начаться уже в марте. Как понять, что у вас аллергия, нужно ли мыть лицо, приходя домой с улицы, и пить антигистаминные – отвечаем на самые важные вопросы вместе с врачом – аллергологом-иммунологом.

Что такое аллергия?

Аллергия – это защитная реакция нашего иммунитета. По сути, иммунитет аллергика видит угрозу в тех веществах, которые не представляют опасности. Организм начинает им сопротивляться и вырабатывает антитела. Аллергия, вызываемая пыльцой деревьев, трав и кустарников, называется поллинозом. Пыльца из окружающего воздуха оседает на слизистых оболочках носа, глаз и ротовой полости. Также она контактирует с кожей и может попадать в бронхи, из-за чего у чувствительных людей возникают симптомы аллергии.

Поллиноз проявляется сезонно и активизируется в период цветения ветроопыляемых деревьев и растений. В европейской части России аллергенными свойствами обладают береза, ольха, клен, дуб, тополь и липа.

Как понять, что у меня аллергия на пыльцу?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самый характерный признак аллергического насморка – это чихание. Кроме того, часто может возникать зуд в носу, ощущение, что нос хочется почесать изнутри. Практически сразу к этим признакам присоединяется покраснение, зуд глаз и слезоточение. Симптомы аллергии схожи с инфекционным заболеванием, но отличие состоит в температуре тела.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Разница в симптомах в том, что при инфекции практически сразу повышается температура. При аллергии – редко, только в случае хронических заболеваний, когда, например, хронический тонзиллит наслаивается на аллергию.

Как защитить себя от аллергии?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

1. Маски. "Аллергикам нужно запасаться средствами индивидуальной защиты. Сейчас есть специальные многоразовые маски для аллергиков. Их можно стирать и потом снова использовать", – советует врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

2. Солнцезащитные очки. Когда вы идете по улице, встречный поток воздуха будет заносить частицы пыльцы в глаза. От такого контакта может развиться конъюнктивит, поэтому рекомендуется носить солнцезащитные очки.



3. Не допускать пыльцу в помещение. В сухую, ветреную погоду аллергикам желательно сидеть дома и не открывать окна. Если все же решитесь проветрить комнату, то окно нужно завесить марлей, прилегающей к раме. Это задержит основной поток пыльцы от проникновения в квартиру.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Внутрь помещения желательно установить очиститель воздуха – он избавит от пыли и пыльцы, висящей в воздухе.



4. Следить за чистотой одежды. В сезон цветения на одежде скапливается достаточно много пыльцы, особенно это касается воротников, манжет и головных уборов. Когда вы пришли с улицы, нужно снять верхнюю одежду и желательно переодеться в другую, если находитесь дома. Стирать одежду в этот период нужно чуть чаще, но можно короткими циклами, чтобы вымывалась пыльца.

5. Чистота тела. При очень сильном цветении аллергики могут наблюдать и кожные реакции. Пыльца может скапливаться на лице, за воротником и на руках. Мужчины, которые носят галстук, нередко страдают дерматитом в зоне под воротником из-за скопления пыльцы.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог По приходе домой желательно принять душ. Если нет такой возможности, то хотя бы ополоснуть открытые части тела: лицо, руки, шею.

Обязательно ли пить антигистаминные препараты?

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

"Если врач прописал медикаментозное лечение аллергику на сезон, его надо обязательно выполнять", – говорит Владимир Болибок. – Особенно это касается тех, у кого бронхиальная астма в ответ на сезонные аллергены. Прописанные ингаляторы можно начать применять немного раньше, за неделю, чтобы эффект от лекарств уже начал развиваться".



При признаках аллергии человек обычно бежит в аптеку и спрашивает совет фармацевта, хотя назначением лекарств и лечением должен заниматься аллерголог. "Антигистаминные препараты должен назначать врач. Но в любом случае надо обращаться к врачу, чтобы провести своевременную диагностику. Сейчас на все виды аллергии существуют аллерговакцины. Человека, страдающего аллергией на пыльцу, можно провакцинировать вне сезона, и заболевание и исчезнет", – заключил Владимир Болибок.