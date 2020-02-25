Переменная облачность ожидает москвичей во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье во вторник, 25 февраля. Об этом информирует сайт Метеоновости.

Синоптики отмечают, что днем столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона.

"Максимальная температура днем в Москве от нуля до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов", – уточняется на сайте.

Кроме того, будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит порядка 70 процентов.

Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке 738 миллиметров ртутного столба. Специалисты предупреждают, что рост показателя может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плохо почувствовать себя могут также гипертоники и гипотоники.

Ранее стало известно, что московская зима может установить абсолютный рекорд по теплу. Такого мнения придерживается научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После аномальной зимы россиянам пообещали умеренное лето. По заявлениям специалистов, температура будет средней или чуть ниже средней.