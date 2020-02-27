Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гидрометцентре России рассказали, какую погоду стоит ждать в столице в выходные и на следующей неделе, сообщает Агентство "Москва".

Синоптики отмечают, что в выходные дни ожидается выпадение осадков и порывы ветра. В то же время дождь и мокрый снег должны прекратиться в воскресенье.

В выходные также наступит долгожданное потепление. В субботу и воскресенье воздух днем будет прогреваться до +4–5 градусов.

В понедельник же температура поднимется до отметки +7 градусов, однако в столицу вновь придут осадки.

Ранее стало известно, что в столице объявили экстренное предупреждение в связи с возникновением густого тумана. Также высока вероятность образования гололедицы на городских улицах.