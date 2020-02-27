В Москве проверят медцентр после сообщений о закупке иконостаса за 1 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный Депздрав проверит информацию о планах Научно-практического центра специализированной медицинской помощи имени Войно-Ясенецкого приобрести иконостас почти за миллион рублей, сообщает Агентство "Москва".

"Департаментом принято решение о немедленном проведении мероприятий внепланового ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности данной медицинской организации", – говорится в сообщении.

Также будет проверено и обеспечение медицинского учреждения лекарственными средствами и расходными материалами.

СМИ со ссылкой на данные портала госзакупок сообщили оо объявлении центром открытого аукциона на покупку для больничного храма иконостаса за 996 тысяч рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным появление икон с изображением Владимира Путина. Как рассказывали пользователи в Сети, такие иконы можно купить в аэропорту Пулково за 80 тысяч рублей.