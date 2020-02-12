В Кремле выступили против икон с Путиным

Фото: Twitter/Аркадий Чаплыгин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным появление икон с изображением Владимира Путина, сообщает "Газета.ру".

"Мы это не приветствуем. И сам президент это не приветствует. Вряд ли это можно назвать иконой. Наверно, подобные изображения неуместны были бы", – сказал пресс-секретарь.

Как сообщали пользователи в Сети, икону с Путиным можно купить в петербургском аэропорту Пулково. Стоимость – порядка 80 тысяч рублей.

Ранее Песков заявил, что ушедшее в отставку правительство Дмитрия Медведева проделало большую работу и нынешний кабмин не начинает с чистого листа.