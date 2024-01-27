Салют в честь 80-летия освобождения Ленинграда прогремел у стен Петропавловской крепости

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Артиллерийский салют в честь 80-летней годовщины освобождения Ленинграда о фашистской блокады прогремел у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости

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Сообщается, что у стен Петропавловской крепости дали 30 артиллерийских залпов, каждый из которых был поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.

Полюбоваться салютом пришли тысячи петербуржцев. Чтобы полюбоваться зрелищем, они начали собираться заранее – на Дворцовую набережную, Дворцовый мост и у стен Петропавловской крепости.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.

Ранее Владимир Путин перед спектаклем-концертом, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда, объявил минуту молчания в память о погибших в годы обороны. Как подчеркнул Путин, борьба, мужество и победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории России и всего мира.

Ранее президент заявил, что люди, которые пережили блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для российских граждан. Он напомнил о единстве и сплоченности людей, оказавшихся в Ленинграде во время блокады.