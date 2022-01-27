Число заболевавших COVID-19 в РФ на пике достигнет до 200 тысяч человек – вирусолог

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что спад заболеваемости коронавирусом в России может не наступить и в конце февраля.
Ранее заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров допустил, что в середине второй декады февраля число выявленных случаев в этот период может превысить 120 тысяч человек в сутки. При этом рост заболеваемости COVID-19 можно будет наблюдать и после 15 февраля, сказал ученый. Спад количества заражений может наступить ближе к концу февраля, предположил эксперт. Все расчеты основаны на разработанной Захаровым и его коллегами математической модели CIR.
Скулачев согласился, что пик заболеваемости коронавирусом в России будет в районе второй половины февраля. При этом, в отличие от математической модели, эксперт прогнозирует более высокие цифры по количеству заражений в сутки.
"Вопрос в том, сколько из этих случаев будет выявлено. Потому что пропускная способность ПЦР-тестов не безгранична. Кроме того, это зависит от количества сотрудников, которые могут проводить тестирование. Ведь они тоже могут болеть", – сказал Скулачев.
По его словам, предсказать, сколько точно продлится новая волна заражений коронавирусом, невозможно. Однако собеседник Москвы 24 считает, что в конце февраля спад заболеваемости может не наступить.
"Все зависит от коллективного иммунитета, ограничительных мер, которые будут вводиться в регионах. Причем меры везде разные. Потому что они зависят не просто от эпидемиологии, а от доступного количества коек в регионе. Плюс не стоит забывать о заболеваемости детей, которые вполне себе заражаются "Омикроном", – обратил внимание Скулачев.
"Есть такой логический обман: пик заболеваемости должен быть симметричным. То есть как быстро он нарастает, так быстро и падает. Это происходит не всегда. Возможен быстрый рост заболеваемости, а дальше медленное снижение в течение нескольких месяцев", – подчеркнул вирусолог.
Скулачев не исключил и другой сценарий развития новой волны коронавируса в России. Он надеется, что спад заболеваемости произойдет быстрее за счет свойств "Омикрона". Этот штамм способен быстро заразить большое количество людей, из-за чего ему станет сложно распространяться в дальнейшем, резюмировал специалист.
Ранее британский ученый Ричард Неер предупредил, что на сегодняшний день есть информация о трех разновидностях "Омикрон"-штамма. Одна из них – BA.2 – может стать доминирующей и продлить очередную волну коронавируса.
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