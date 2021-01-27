Московских водителей призвали быть аккуратнее на дорогах в снегопад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в четверг ожидается сильная гололедица и мокрый снег. Экстренное предупреждение распространили в столичном главке МЧС.

"28 января с 6:00 до 21:00 в Москве прогнозируют сильные осадки. Местами возможно налипание снега и сильная гололедица на дорогах", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют снизить скорость при управлении транспортом и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также их призывают избегать обгонов, перестроений и опережений.

Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее специалисты сообщили, что с утра четверга до конца пятницы в городе прогнозируется снегопад. Они уточнили, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков, а прирост снега может составить от 5 до 10 сантиметров.