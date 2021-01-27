Врач рассказал, чем опасна низкая влажность в помещении

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Низкий уровень влажности в помещении может увеличить способность перемещения частиц вирусов по воздуху. Об этом Агентству "Москва" заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"Когда влажность в норме, то вирусы и бактерии оседают вместе с частичками влаги и меньше циркулируют в воздухе. Уменьшение влажности увеличивает способность перемещения вирусных частиц по воздуху", – предупредил медик.

Кроме того, Тяжельников сказал, что в соответствии с санитарными нормами влажность в квартире должна составлять не менее 30%.

Зимой, по словам медика, из-за работающих батарей влажность опускается до 15–20%. В результате человек сталкивается со стянутостью кожи, сухостью в носу, першением в горле, а также головными болями. Еще могут быть проблемы со сном из-за низкой влажности.

"Сам человек при низкой влажности становится более уязвимым для вирусов и бактерий, поскольку сухой теплый воздух снижает способность дыхательных путей задерживать вирусы – из-за обезвоживания слизистой носа им гораздо проще попасть в организм", – подчеркнул эксперт.

При низкой влажности надо пить больше воды и пользоваться увлажняющими кремами, обращает внимание Тяжельников. Ко всему прочему, можно купить прибор, называющийся "увлажнитель воздуха". Одновременно с этим врач рекомендует не устраивать слишком высокую влажность, чтобы исключить развитие астмы, туберкулеза и усталости.

Ранее врач рассказала о болезнях, обостряющихся из-за погодных аномалий. Обостриться заболевания могут на фоне реакции сосудистой системы на скачки температуры.