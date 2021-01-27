Врач рассказала о болезнях, обостряющихся из-за погодных аномалий

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Люди, у которых сердечно-сосудистые заболевания, астма и хронические бронхиты, более чувствительны к перепадам температур. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, сообщает РИА Новости.
По словам медицинского специалиста, людям из данной группы надо внимательно следить за состоянием здоровья. Рекомендуется чаще отдыхать и не перегружать себя, а также принимать назначенную терапию.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.
"Группы риска – это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт, инсульт, с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит, ринит. Все эти заболевания обостряются именно тогда, когда идет смена погоды", – сказала Лапа.
Врач подчеркнула, что обостриться заболевания могут на фоне реакции сосудистой системы на скачки температуры.
Сосудистая система реагирует и у здоровых людей, но данный процесс остается незаметным, обратила внимание медик. При потенциально опасной погоде требуется контролировать состояние здоровья, напомнила Лапа.
Также рекомендуется вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, чтобы не было нагрузки для организма.
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