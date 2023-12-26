Российские школьники рассказали, собираются ли учиться на каникулах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти половина (45%) опрошенных школьников собираются заниматься учебой во время новогодних каникул, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса MAXIMUM Education.

Еще 45% заявили, что не будут заниматься учебой в праздники, поскольку выходные нужны для того, чтобы отдыхать. 39% школьников признались, что слишком устали, чтобы заниматься учебой, а у 8% нет в этом необходимости.

Опрос также показал, что 39% школьников хотят провести время с семьей, 23% еще не определились с планами на каникулы. По 19% опрошенных планируют смотреть сериалы или читать книги, а также гулять с друзьями.

Среди тех, кто собирается учиться, 46% будут заниматься подготовкой к ОГЭ/ЕГЭ, 21% будут делать домашнее задание, а 13% – повторять школьную программу.

Самое большое количество внимания школьники хотят уделить математике и русскому языку. Об этом сообщили 79 и 71% опрошенных соответственно. Всего по 12% собираются заниматься во время каникул литературой и географией. Это самый низкий результат среди школьных предметов.

76% опрошенных планируют учиться самостоятельно, еще 24% воспользуются помощью специалистов, из которых 13% обратятся в онлайн-школу, а 11% – к репетиторам.

Ранее сообщалось, что Музей Победы продлит часы работы в преддверии и во время новогодних выходных. С 23 декабря по 7 января Музей Победы будет работать с 09:45 до 22:00. 31 декабря его работа продлится до 16:00.

Помимо этого, колесо обозрения "Солнце Москвы", расположенное на ВДНХ, в новогоднюю ночь будет работать до 03:00. 1 января аттракцион будет работать с 13:00 до 22:00, а 2–8 января – с 11:00 до 22:00.

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