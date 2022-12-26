Москвичи смогут поздравить близких с Новым годом в прямом эфире телеканала Москва 24

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи смогут поздравить своих близких с Новым годом в прямом эфире телеканала Москва 24. Поможет в этом символ предстоящего года – кролик.

Во время новогоднего концерта телеканал Москва 24 запустит кролик-бота. Как только он появится на экране, нужно отсканировать QR-код и отправить поздравление.

Сообщения могут содержать от 3 до 90 символов, не принимаются медиа, файлы и стикеры. Кроме этого, отправка сообщений доступна через бот не чаще чем раз в 30 секунд.

В новогоднюю ночь телеканал Москва 24 покажет праздничный концерт "Новогодний альбом", участники которого исполнят любимые и известные россиянам песни. На концерте телезрителей ожидают выступления детских творческих коллективов Москвы – Детский хор радио и телевидения России, театр-студия АДМ, Музыкальная школа Российской академии музыки имени Гнесиных.

Специально для концерта были созданы оригинальные аранжировки композиций "В лесу родилась елочка", "Песенка о медведях" (кинофильм "Кавказская пленница"), "Три белых коня" (кинофильм "Чародеи"), "Кабы не было зимы" (мультфильм "Зима в Простоквашино") и других музыкальных произведений. Съемки концерта прошли в тон-ателье "Останкино". Наставниками участников мероприятия стали братья Владимир и Сергей Кристовские – солисты группы Uma2rman.

Трансляцию концерта можно будет увидеть не только на телеканале Москва 24, но и в сообществе "ВКонтакте".

Ранее арт-объект The City в виде новогоднего шара установили в "Москва-Сити" около башни "Город столиц". На новогоднем шаре изображен QR-код, по которому можно перейти на телеграм-канал The City. Кроме этого, жители столицы могут сделать праздничное фото с арт-объектом.

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