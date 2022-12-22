Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В новогоднюю ночь телеканал Москва 24 покажет праздничный концерт "Новогодний альбом". Участники мероприятия исполнят любимые и известные россиянам песни.

В ходе концерта выступят солисты детских творческих коллективов Москвы – Детский хор радио и телевидения России, театр-студия АДМ, Музыкальная школа Российской академии музыки имени Гнесиных. Для новогоднего концерта были подготовлены оригинальные аранжировки композиций "В лесу родилась елочка", "Песенка о медведях" (кинофильм "Кавказская пленница"), "Три белых коня" (кинофильм "Чародеи"), "Кабы не было зимы" (мультфильм "Зима в Простоквашино") и других музыкальных произведений.

Съемка концерта состоялась в тон-ателье "Останкино". Творческими наставниками участников концерта выступили братья Владимир и Сергей Кристовские – солисты группы Uma2rman.

Помимо этого, москвичи смогут поздравить близких и друзей с Новым годом в прямом эфире. Сделать это можно будет с 26 декабря после появления на экране кролика-бота. Телезрителю необходимо навести на QR-код камеру смартфона, а затем отправить поздравление.

Трансляцию концерта можно будет увидеть на телеканале Москва 24 и в сообществе "ВКонтакте".

В преддверии Нового года около башни "Город столиц" в "Москва-Сити" установили арт-объект The City в виде елочного шара. Москвичи смогут не только сфотографироваться на фоне объекта, но и навести камеру смартфона на QR-код, чтобы перейти в телеграм-канал The City. Локация была предоставлена департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



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