Арт-объект The City в виде новогоднего шара появился в "Москва-Сити"

Фото: The City/Михаил Голденков

Арт-объект The City в виде новогоднего шара установили в "Москва-Сити" около башни "Город столиц".

Высота шара составляет 3,5 метра. Украшение выполнено в синем цвете, что является отсылкой к символу грядущего года – Черному водяному кролику. На новогоднем шаре изображен QR-код, по которому можно перейти на телеграм-канал The City.

Арт-объект расположен на пешеходной зоне – удачном месте, чтобы сделать праздничное фото. Также шар можно обнять и зарядиться от него новогодним настроением. Локация предоставлена департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее в пресс-службе магистрали сообщили, что станции МЦД и МЦК, а также вокзалы к Новому году украсили композициями из нарядных елей, разноцветных шаров, фигур оленей, снеговиков и символа наступающего года – белоснежных зайцев. Станции Московского центрального кольца продолжают готовить к предстоящему празднику.

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