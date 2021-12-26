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Политика

14:58

Песков объяснил, почему "Новую газету" не позвали на пресс-конференцию Путина

общество политика

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему журналисты "Новой газеты" не были приглашены на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Новую газету" не позвали, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить", – заявил представитель Кремля.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 23 декабря. В нынешнем году его проводили в очном формате, в "Манеже".

Общение президента с журналистами длилось чуть менее 4 часов – 3 часа 56 минут. За это время он ответил на 55 вопросов. На мероприятие были аккредитованы 507 человек, в том числе представители СМИ-иноагентов.

При этом последним не удалось задать вопросы главе государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что до них не дошла очередь, и возможность пообщаться с Путиным не получили многие другие журналисты.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов совместно с филиппинской журналисткой Марией Рессе стал лауреатом Нобелевской премии мира. Церемония состоялась в ратуше Осло.

Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию

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