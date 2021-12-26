Песков объяснил, почему "Новую газету" не позвали на пресс-конференцию Путина

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему журналисты "Новой газеты" не были приглашены на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".
"Новую газету" не позвали, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить", – заявил представитель Кремля.
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 23 декабря. В нынешнем году его проводили в очном формате, в "Манеже".
Общение президента с журналистами длилось чуть менее 4 часов – 3 часа 56 минут. За это время он ответил на 55 вопросов. На мероприятие были аккредитованы 507 человек, в том числе представители СМИ-иноагентов.
При этом последним не удалось задать вопросы главе государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что до них не дошла очередь, и возможность пообщаться с Путиным не получили многие другие журналисты.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов совместно с филиппинской журналисткой Марией Рессе стал лауреатом Нобелевской премии мира. Церемония состоялась в ратуше Осло.
Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: