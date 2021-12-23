Шнуров рассказал, какой вопрос хотел задать Путину

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Основатель группы "Ленинград" и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров рассказал, о чем хотел спросить Владимира Путина во время большой ежегодной пресс-конференции.
Как сообщает RTVI, Шнуров планировал узнать, не готов ли президент России провести всеобщую амнистию.
"Вся страна знает про нравы в российских зонах. Много лет ни одна власть не может решить эту проблему. Что если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит", – объяснил музыкант.
Шнуров напомнил, что на посту президента Владимир Путин уже объявлял амнистию. Тогда данное решение было принято на фоне того, что в тюрьмах за 90-е годы содержалось достаточно много осужденных.
В четверг, 23 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Общение президента с журналистами длилось чуть менее 4 часов – 3 часа 56 минут. За это время он ответил на 55 вопросов.
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