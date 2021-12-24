Песков рассказал об ощущениях Путина после большой пресс-конференции

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Владимир Путин удовлетворен общением с журналистами в ходе большой пресс-конференции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (общение. – Прим. ред.) было действительно достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты. Оно дало возможность президенту озвучить его позицию по очень и очень многим вопросам", – цитирует Пескова ТАСС.

Накануне Владимир Путин провел 17-ю пресс-конференцию. Мероприятие стартовало в 12:12 по московскому времени и проходило в очном формате в "Манеже". Общение президента с журналистами длилось 3 часа 56 минут.

Путину задавали вопросы об итогах 2021 года, о ситуации с коронавирусом в России, системе здравоохранения в стране, о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО. Были и личные вопросы, которые касались досуга президента и его образа жизни.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра, с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.

